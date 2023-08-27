القضاء العراقي في الموصل يقرر توقيف متهمين اعتدوا على منتسب في الشرطة شمالي الموصل

قرر القضاء العراقي في نينوى توقيف 4 اشخاص اعتدوا على منتسبين في الشرطة داخل محطة لتعبئة الوقود في منطقة المجموعة الثقافية

وقال مصدر في شرطة نينوى إن " القضاء العراقي قرر توقيف المتهمين الاربعة الذين اعتدوا على منتسبي الشرطة داخل محطة تعبئة الثقافة وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي".

وكان مصدر في شرطة نينوى قد اعلن للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا /عن القبض على اربعة متهمين قاموا بضرب احد منتسبي الشرطة في محطة تعبئة المجموعة الثقافية شمالي الموصل