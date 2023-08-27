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الدفاع المدني تخمد حريقا بمنطقة الشيخ عمر وسط بغداد


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق بنايه متخذة ورش لتصليح السيارات بمنطقة الشيخ عمر وسط بغداد".

وقالت المديرية في بيان انه "نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بنايه متخذه كـ ورش لتصليح السيارات مقطعة بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في منطقة كم الارمن الشيخ عمر وسط بغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ".

وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بالعديد من فرق الإطفاء التخصصية والساندة لتكافح النيران بعد ان نجحت بأيقاف امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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