حقيقة تطبيق نظام جديد لمراقبة أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل في العراق

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "عاجل الآن من يوم غد يبدأ العمل بنظام الإتصالات الجديد المكالمات مسجلة ومحادثات الجهاز والواتساب وباقي البرامج مثل الفيس بوك والانستغرام والسناب ورقمك جيمعها مراقبة من قبل وزارة الداخلية سيكون جهازك بالكامل مربوط بالسجل المدني".

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، قالت إن "الخبر مزيف، ولم تصدر وزارة الداخلية العراقية أي قرار مماثل بشأن تطبيق نظام جديد لمراقبة أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل المرتبطة بها كما تم الادعاء، كذلك الحال بالنسبة ل‍وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات المعنيتين بالأمر، لم يعلنوا عن قرار مشابه".

علمًا يتم تداول الخبر المزيف هذا بين فترة وأخرى حيث سبق أن قمنا بتوضيحه في شهر شباط الماضي وبداية شهر آب الجاري، كما سبق أن تم تداوله خلال السنوات الماضية ونسبه لدول أخرى مثل لبنان وفلسطين والكويت، ونفت الجهات المختصة التابعة للدول المذكورة صحة الخبر حينها.

هذا وكانت وزارة الإتصالات العراقية قد أعلنت بتاريخ 6 آب 2023، حجب تطبيق التيليجرام، عازية ذلك لعدم استجابة التطبيق لمطالبات المؤسسات العراقية المعنية بغلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، قبل أن تقوم الوزارة برفع الحجب عن التطبيق بتاريخ، 13 آب 2023، بناءًا على ما أعلنته بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء بذلك