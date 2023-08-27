اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن أحباط محاولة تهريب اموال عراقية واجنبية في منفذ القائم الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم ان مفارز مديرية منفذ القائم الحدودي تمكنت من القبض على مسافرتين عراقيتين حاولتا تهريب مبالغ مالية من العملة العراقية والعملة الصعبة عن طريق اخفائها بطريقة محترفه وعدم التصريح بها حيث بلغ مجموع الاموال التي ضبطت (26,635,000 دينارا عراقيا ومبلغ (40,0000) دولار أميركي أضافة الى (10,000) دولار استرالي./
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha