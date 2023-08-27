التعليم ومستشارية الأمن القومي تبحثان التعاون في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة

بحثت وزارة التعليم ومستشارية الأمن القومي، اليوم الأحد، التعاون في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة.

وقالت وزارة التعليم في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له"،

مبينا أن "الجانبين ناقشا مسار التعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشارية الأمن القومي في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة على وفق البرنامج المشترك الذي يستقطب الموظفين من كل المؤسسات وفي كافة التخصصات والمجالات بهدف تأهيل وتحسين مستوى الأداء والمهارات في ضوء رؤية علمية وبرامج مهنية تخصصية".

وأعرب وزير التعليم "عن دعمه الكامل لهذا التوجه المدروس الذي يحمل مؤشرات إيجابية من زاوية التنسيق بين مؤسسات الدولة وتطوير ملاكاتها التي تتوزع على مجالات مختلفة تصب في مصلحة الدولة العراقية".

من جهته، ثمن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "مستوى التعاون الذي تقدمه مؤسسات التعليم على صعيد البرامج المهنية والتعليمية والخبرات التي تضطلع بمجال التدريب والتأهيل العلمي"، لافتا الى "أهمية المشاريع المشتركة بين وزارة التعليم ومستشارية الأمن القومي التي أنتجت بحوثا متميزة وقدمت حلولا مهنية وتطبيقية لكثير من التحديات".