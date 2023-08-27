المحور الشمالي.. الحشد الشعبي ينشر ألفي مقاتل لتأمين زيارة الأربعين

أعلنت قيادة محور الشمال للحشد الشعبي، اليوم الأحد، مضامين خطتها الخاصة بزيارة الأربعين، فيما أكدت نشر 2000 مقاتل عبر الطرق الدولية الرابطة بين كركوك وبغداد ضمن قاطع المسؤولية لتأمين مسير الزائرين.

وقال نائب قائد العمليات لشؤون الحشد ابو ثائر البشيري في تصريح صحفي: إن "قيادة محور الشمال للحشد الشعبي وبإشراف مباشر من قبل قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك باشرت بتنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الأربعين لتأمين طريق الزائرين المارين من المنافذ الشمالية والذي يبدأ من ناحية التون كوبري وصولا إلى جبال حمرين"، مبيناً أن "العملية سيشارك فيها لواءان وبواقع 2000 مقاتل لتأمين الطرق الدولية الرابطة بين كركوك وبغداد ضمن قاطع مسؤولية قيادة محور الشمال".

وأشار إلى "انتشار أربعة أفواج من لواء السادس عشر في الحشد الشعبي فضلا عن الأجهزة الاستخباراتية الأخرى لتأمين الطريق الحولي من التون كوبري وصولا إلى داقوق"، موضحاً أن "قاطع مسؤولية لواء 52 وتحت إشراف قيادة المقر المسيطر باشرت ضمن الخطة بتأمين الطريق من قضاء الطور خرماتو وصولا إلى جبال حمرين".

ولفت البشيري إلى أن "قيادة محور الشمال عززت انتشارها بمراقبة الطريق بالطائرات المسيرة"، مؤكداً أن "هناك تعاوناً كبيراً بين القوات الأمنية من الجيش والشرطة المحلية إضافة إلى الحشد الشعبي".

وتابع أن "الخطة الأمنية سبقتها عمليات استباقية وتفتيش لجميع المناطق القريبة من الطريق لتأمينه بشكل كامل وفق الخطة التي وضعتها القيادات الأمنية"، مشيراً إلى أن "العمليات الاستباقية أسهمت بإلقاء القبض على العديد من المطلوبين وفق أحكام قضائية مختلفة".

ولفت إلى "الطريق استقبل أعداداً كبيراً من الزائرين القادمين من منافذ إقليم كردستان من إيران وتركيا وأذربيجان مرورا بمحافظة كركوك".