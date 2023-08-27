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العلاق يشدد على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات


أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن مناقشتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق مبادرة البنك في منح المواطنين بالقروض لحل أزمة السكن، فيما شدد العلاق على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني استضافت اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن".

ورحب رئيس اللجنة بمحافظ البنك المركزي، مشيدا "بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة".

واضاف ان "توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن".

من جانبه، اكد العلاق "اهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين"، موضحا "الاسباب التي ادت الى توقف المبادرة التي ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي".

وذكر انه "تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واطلاق المبادرة"، لافتا الى ان "البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية".

وشدد "على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات".

‎وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول اجراءات البنك المركزي وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة. 

‎من جهة اخرى تم مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.

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