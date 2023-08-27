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السجن 15 سنة بحق مهربي المشتقات النفطية في البصرة


أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الاحد، أثني عشر حكماً بحق مهربين مشتقات نفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "المجرمين (الاثنى عشر) قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كردستان ومنه الى خارج العراق".

وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

 

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السجن 15 سنة بحق مهربي المشتقات النفطية في البصرة
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