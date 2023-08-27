قسم مابين الحرمين في كربلاء يخصص 64 عجلة شحن لخدمة زوار الاربعين

خصّص قسم ما بين الحرمين الشريفين في العتبة العبّاسية، (64) عجلة شحنٍ لخدمة زائري أربعين الإمام الحسين(عليه السلام) والمواكب الحسينية.

وقال مسؤول وحدة الصيانة في شعبة نقل الزائرين التابعة للقسم أمير عبد عون إنّ "الوحدة وفرت (64) عجلة شحنٍ موزّعة على الشوارع المؤدّية إلى مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام)، ومواقع العتبة المقدّسة لنقل كبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة من زائري الأربعين، إضافةً إلى نقل الموادّ اللوجستية للزائرين".

وأضاف "ان ملاكات وحدة الصيانة عملت على إعداد عجلات حوضية لنقل وتجهيز الثلج للمواكب الخدمية، فضلًا عن تخصيص خمس عجلات لمجمّع أبي الفضل العباس(عليه السلام) لخدمة الزائرين، إلى جانب توفير سبع عجلاتٍ للإسعاف الفوري"./ا