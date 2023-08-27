مديرية مكافحة المتفجرات تصدر إرشادات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

أصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، إرشادات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقالت المديرية في بيان إنه "لسلامة الزائر وعائلته وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية وضعاف النفوس، يجب اتباع الإرشادات التالية:

1- لا تحرك او تقترب من الأجسام الغريبة كون أنها قد تكون من المتفجرات.

2- الابتعاد ومنع المواطنين من التجمع في حال حدوث انفجار لا سامح الله.

3- عدم لمس او الاقتراب من مواد لبناء او القطع الكونكريتية التي تثير الشك والتي قد تشكل خطراً.

4- عدم الاقتراب من مكبات النفايات.

5- عدم الاقتراب او لمس جثث الحيوانات النافقة الملقاة على جانب الطريق التي قد تكون مفخخة.

6- على سائقي سيارات النقل التأكد من عدم ترك الركاب أكياس في السيارة والتفتيش بدقة حول ذلك.

7- على المواطنين الكرام عدم ترك او إيقاف مركباتهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف كي لايتم معاملتها كعجلة متروكة.

واكدت المديرية "ضرورة الاتصال بالخط الساخن لمديرية مكافحة المتفجرات 404 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة المواطنين"