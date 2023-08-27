قسم حفظ النظام في العتبة العباسية يكمل استعداداته لزيارة الاربعين

أعلن قسم حفظ النظام في العتبة العباسية المقدّسة، عن إكمال الاستعدادات الأمنية والتنظيميّة كافّة الخاصّة باستقبال الزائرين، الوافدين لإحياء زيارة الأربعين الحسينيّ.

وقال معاون رئيس القسم حيدر الموسوي إن "ملاكات القسم أكملت جميع الاستعدادات الخاصّة بزيارة الأربعين، وتأمين الطرق المؤدّية إلى مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام)، باستخدام أجهزةٍ متطوّرة ومختصّة في هذا المجال".

وأضاف أن "القسم ضمن خطّته بدأ بتفتيش حقائب الزائرين وأمتعتهم عند العوارض الرئيسية، في بداية الشوارع المؤدّية إلى العتبة العبّاسية، باستخدام أجهزة كشف المتفجرات وأجهزة السونار (الرايبسكان)، وتسهيل انسيابيّة مرور المواكب وعجلات الإسعاف والإطفاء والعجلات الخدمية والمخصّصة".

وتابع الموسوي أن "ملاكاتنا ستعمل على تسيير دخول مواكب العزاء الحسينيّ وخروجها عند أبواب الصحن الشريف"، مشيراً إلى أن "منتسبي القسم قُدّمت لهم دوراتٌ في الإسعافات الأوّلية والدفاع المدنيّ لتلافي أيّ طارئ قد يحصل أثناء الزيارة