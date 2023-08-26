رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات لتوفير وسائل الرفاه لسكان كربلاء المقدسة

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ الخطوات الصحيحة لتوفير كل وسائل الرفاه لسكان كربلاء المقدسة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أجرى، اليوم، زيارة إلى محافظة كربلاء المقدسة لتفقد أحوال المدينة وأوضاع سكانها والاطلاع على الإجراءات والاستعدادات المتبعة لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتأمين مراسمها".

واضافت ان "المحافظ نصيف جاسم الخطابي وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين في المحافظة كانوا في استقبال الرئيس"، مشيرة الى ان "الرئيس عقد اجتماع استمع خلاله إلى شرح مفصل قدمه المحافظ عن الواقعين الخدمي والأمني للمدينة، كما تم مناقشة سير تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع، عن سروره لزيارة كربلاء المقدسة، مؤكدا أن "محافظة كربلاء المقدسة تحمل سفرا خالدا من التضحية والبطولة وهي تضم مرقد الإمام الحسين (ع)".

وتابع ان "الاهتمام بالمحافظة والارتقاء بالواقعين الخدمي والأمني والوقوف على احتياجاتها وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الخدمية واجب الجميع"، مشيراً إلى "ضرورة اتخاذ الخطوات الصحيحة لتوفير كل وسائل الرفاه لسكانها".