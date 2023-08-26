الصحاف: التبادل التجاري مع الصين خلال العام الماضي بلغ أكثر من 48 مليار دولار

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن التبادل التجاري مع الصين خلال العام الماضي بلغ أكثر من 48 مليار دولار.

وقال الصحاف في بيان إن" وزارة الخارجية تحتفل غداً مع الجانب الصيني لمناسبة مرور (65) عاما من العلاقات الثنائية المشتركة"، مبيناً، أن" معدل التبادل التجاري مع الصين خلال العام 2022 يزيد على (48.5) مليار دولار".

وتابع، أن" التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدأ بتاريخ 25/8/1958 قررت الحكومتان الصينية والعراقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء".

وبين، أن" أول سفير عراقي في الصين هو عبد الحق فاضل، حمل أوراق اعتماده الموقعة بتاريخ 23/3/1960 من قبل السيد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة العراقي حينها، قدمها إلى الحكومة الصينية بتاريخ 27/4/1960".