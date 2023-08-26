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بتوجيه من السوداني.. خلية الاعلام تكشف تفاصيل زيارة وفد عسكري رفيع الى عين الأسد


كشفت خلية الاعلام الأمني، السبت، تفاصيل زيارة وفد عسكري رفيع الى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، مؤكدة أن الزيارة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني.

وذكرت الخلية في بيان أن "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس خلف المحمداوي زارا قاعدة عين الأسد الجوية، يرافقهما معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وهيئات الركن المختلفة في وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "في استقبالهم كان قائد عمليات الجزيرة وقائد الفرقة السابعة وقائد قاعدة عين الاسد الجوية وهيئات الركن بالقيادات أعلاه"، مبينة أن رئيس اركان الجيش، عقد فور وصوله اجتماعاً، مع قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عباس فاضل الذي قدم ايجازاً عن آلية العمل". 

بعد ذلك تفقد رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق لهما "مرافق القاعدة والتي تشمل مقرات اسراب الطائرات المقاتلة وكذلك الاجنحة الفنية والمرافق الاخرى التي تقدم الخدمات وافواج الحماية الخاصة بحماية القاعدة،".

 وقدم يارالله "توجيهات مهمة الى قائد ومنتسبي القاعدة من بينها ضرورة الاستمرار في التدريب ورفع القدرات وتقديم أفضل الاسناد الى القطعات الارضية في معركتنا ضد الإرهاب".

وشملت الزيارة "جولة في جزء من المعسكر المخصص الى تدريب وتمكين القوات الامنية العراقية من قبل قوات التحالف الدولي، مستمعاً الى "ايجاز تفصيلي من قبل قائد قوات التحالف عن مكان جمع وتسليم المعدات المختلفة والاسلحة والاعتدة التي تسلم من التحالف لمختلف القوات الأمنية".

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بتوجيه من السوداني.. خلية الاعلام تكشف تفاصيل زيارة وفد عسكري رفيع الى عين الأسد
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