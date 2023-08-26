النائب جاسم الموسوي يرد على قائد أمريكي بشأن موعد انسحابهم من العراق : القرار لنا

رد عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم السبت، على موقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي بشأن موعد انسحاب قواتهم من العراق وسوريا، فيما أكد رفضه للتواجد الأمريكي على الأراضي العراقية.

وقال الموسوي، في حديث ل / المعلومة /، إن "وجود القوات الامريكية داخل الأراضي العراقية بالشكل المعلن يأتي ضمن اتفاق حكومي لاسيما بعد الاتفاقات الأخيرة وشراء الأسلحة والاليات الأمريكية، بالإضافة الى تواجد خبراء ومدربين لمساعدة قوات الامن العراقية، وهو اتفاق مسبق منذ دخولهم الى العراق ولغاية اليوم".

وبين، أن "حديث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، عن التواجد الأمريكي والية الانسحاب من العراق مرفوض، حيث انه فعلاً ينتظر التعليمات من القيادة الأمريكية"، مؤكداً أن "قرار بقاء القوات الأمريكية يعود لنا".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية ترفض تواجد القوات الامريكية خارج الاتفاق المبرم، ومحاولات التدخل في المنطقة بقرار من الأمم المتحدة بحال وجود نزاعات بين الدول، وهي الذريعة التي استخدمتها واشنطن للدخول الى العراق بعد حرب الخليج".

وأكد عضو مجلس النواب، أننا "نرفض التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية"، مشيراً الى أن "العقد المبرم بين واشنطن والقوات الأمنية فيما يخص اتفاقية الأطر الاستراتيجي، يحتاج الى متابعة ومراقبة لتحديد الوصف الذي يتواجدون به والاعداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن "منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا للولايات المتحدة"، مبيناً أن "انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسوريا يتم بموافقة القيادة الأمريكية والرئيس الأمريكي حصراً".

وبتأريخ 5/1/2020، صوت مجلس النواب السابق، على قرار الزام الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي