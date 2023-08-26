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تصل غداً.. الخطوط الجوية العراقية تستعد لضم الطائرة A220 الخامسة لأسطولها


اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استعدادها لتسلم الطائرة الخامسة والأخيرة من طراز A220، ضمن العقد المبرم مع شركة إيرباص يوم غد الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ، إن" طائرة الإيرباص من طراز A220، ستصل مطار بغداد الدولي يوم غد الأحد، بعد انطلاقها من مطار ميرابل في مدينة مونتريال الكندية، بقيادة طاقم عراقي، وستنضم رسمياً الى أسطول الناقل الوطني العراقي".

وأضاف، أن" طائرة الإيرباص القادمة هي الطائرة الخامسة والأخيرة من العقد المبرم مع شركة إيرباص، وبإمكان الوزارة أن تجدد العقد على خمس طائرات أخرى إن اقتضت المصلحة ذلك".

وأوضح البيان، أن" طائرة الإيرباص A220 تمتاز بمواصفات عالية من بينها قلة استهلاك الوقود، إضافة إلى احتوائها على نظام معالجات وتشخيص متطور، أما جسم الطائرة فيحظى بانسيابية، كما أنها تحتوي على مواد تعتبر آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة هياكل الطائرات".

وأكد البيان، أن" هذا النوع من الطائرات يكون مجهزا بمنظومة إنترنت إلى جانب وسائل ترفيه متطورة للمسافرين".

ونبّه، بأن" الوزير رزاق محيبس السعداوي يولي ملف الناقل الوطني اهتماما بالغا من حيث تعزيزه بأرقى أنواع الطائرات من أفضل المناشئ العالمية، وإصلاح الطائرات المتوقفة عن الخدمة، إلى جانب تفعيل الحجز الإلكتروني المسبق على قطع تذاكر السفر".

وأشار، إلى أن" الوزارة تسير قدما في استكمال عقود شراء الطائرات عبر تعاقدات مباشرة مع شركتي بوينغ وإيرباص".

ولفت، إلى أنه" انضمت حتى الآن (6) طائرات من طراز 737 ماكس– 8، ضمن العقد المبرم مع شركة بوينغ، والذي يشتمل أيضا على شراء (10) طائرات من طراز 737 ماكس– 10، على أن تتم جدولة استلامها حتى العام 2027".

كما اشار إلى" انضمام طائرة واحدة نوع بوينغ 787 دريم لاينر واسعة البدن وطويلة المدى من أصل عشر طائرات"، مؤكدا، أن" الطائرة الثانية من المقرر أن تصل إلى مطار بغداد الدولي الشهر المقبل".

وتابع, انضمت حتى الآن (12) طائرة إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية، بطرازات مختلفة من شركتي إيرباص وبوينغ".

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تصل غداً.. الخطوط الجوية العراقية تستعد لضم الطائرة A220 الخامسة لأسطولها
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