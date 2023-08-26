السوداني يوجه الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان:" ان رئيس مجلس الوزراء وجه، الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، وذلك للظروف الخاصة التي اضطرت العديد من أبناء شعبنا إلى اتخاذ بعض الأماكن العامة محطةً للسكن وكسب العيش".

واضاف:" ان السوداني وجّه ايضا بأن يتمّ العمل على إيجاد أماكن بديلة ومحترمة تضمن لهم الاستمرار في كسب رزقهم، والعمل على توفير أراضٍ سكنية لتوزيعها بين المستحقين قبل المباشرة بعمليات إزالة التجاوزات الضرورية؛ للمضيّ في مشاريع البنى التحتية التي تخدم عموم المواطنين"