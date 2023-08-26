احد شيوخ الانبار : : زوج مرشحة في تقدم يمتلك بورصة لبيع العقود التشغيلية في الانبار

كشف عبد الله الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، السبت، عن امتلاك زوج مرشحة في حزب تقدم لبورصة لبيع العقود التشغيلية مقابل 4 الاف دولار للعقد الواحد.

وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة/ ان "نازك عبيد زوج المرشحة عن حزب تقدم شيماء محفوظ الهيتي يمتلك بورصة لبيع العقود التشغيلية من مختلف الوزارات عن طريق زوجته حيث يتم الحصول على تلك العقود من قيادات حزب تقدم ومن ثم بيعها بملغ 4 الاف دولار للعقد الواحد".

واضاف ان"عملية البيع تتم عبر وسطاء لتحاشي كشف اسم المرشحة فيما يقوم زوج المرشحة باستلام المبالغ المالية بسرية تامة".

وتابع الدليمي، ان "زوج المرشحة تمكن خلال الفترة الحالية من بيع العشرات من العقود التشغيلية"، مبينا ان "العقود التشغيلية المخصصة لمحافظة الانبار يسيطر على توزيعها قيادات حزب تقدم الذين يتولون مناصب عليا في المحافظة".

يشار الى ان مصدر مسؤول في محافظة الانبار أكد في وقت سابق قيام متنفذين ببيع بعض الدرجات الوظيفية والعقود المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية الى المواطنين بمبالغ مالية كبيرة ". ا