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وزير الخارجيَّة يثمن موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة بتقديم قرار يجرم حرق القران أو إهانته


 ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التي قامت بها،عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى.

ورحَّب الوزير فؤاد حسين خلال تبادل الرسائل مع وزير الخارجيَّة الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن . ، بخطوة الحكومة الدنماركيَّة التي من شأنها أنَّ تحفظ لهذه الكتب الدينيَّة مكانتها واحترامها والتي تقدسها مجتمعات كثيرة في العالم،أثار غضبها التصرفات التي تمت في المدة الماضية في بعض الدول الأوروبيَّة

واكد احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركيّ،إلا أن ذلك لا يعطي الحق في إزدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة،التي تحوز على إحترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، مُنوهاً إلى أنَّ هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلميّ فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة.

وقال "نتمنى أنَّ يتم إقرار التشريع الجديد بأسرع وقت ونحن نشجِّعُ هذه الخطوة".

من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ بأنَّ مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطيَّة الحرة، مُشيراً إلى أنَّ لدى الحكومة الدنماركيَّة نموذجا لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم،وسائر الكتب السماوية.

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وزير الخارجيَّة يثمن موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة بتقديم قرار يجرم حرق القران أو إهانته
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