لأول مرة منذ عقدين.. زوار من آمرلي يتوجهون لكربلاء سيراً على الأقدام

توافد عدد كبير من زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، اليوم السبت، من قضاء آمرلي الى محافظة كربلاء المقدسة، لأول مرة سيرا على الاقدام.

وقال مصدر صحفي في محافظة صلاح الدين، إن "عددا كبيرا من زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، توافدوا من قضاء آمرلي الى محافظة كربلاء المقدسة، لأول مرة سيرا على الاقدام من بعد أول مسير لهم في العام 2004".

وأظهرت صور لقطات من مسير الزوار الى محافظة كربلاء المقدسة، لإحياء مراسيم اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وكان العراق قد أعلن النصر على عصابات داعش الارهابية في العام 2017 باستعادة كامل أراضيه منه وكانت امرلي من المناطق الصعبة جدا لكونها كانت محاطة بقرى تابعة لداعش الارهابي وظلت صامدة حتى تم تحريرها على يد القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس