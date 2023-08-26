ضبط أمينة صندوق اختلست رسوم بيع عقار في تنفيذ سدة الكوت

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"تمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، من كشف حالة اختلاس للمبالغ الخاصة برسوم وحوافز بيع ذلك العقار، مبينة أن تحرياتها قادت إلى إقدام أمينة الصندوق في المديريَّة على اختلاس المبالغ".

وتابعت أن "التحقيقات الأوليَّة مع المتهمة أفضت إلى اعترافها باستلام مبلغ (٦٥)مليون دينار في نهاية الدوام الرسمي من صاحب العقار بموجب وصل رسمي، فيما ادعت نسيان إيداع المبلغ في مصرف الرافدين؛ بسبب ضغوط العمل، ولم تنتبه إلى فقدان المبلغ لاحقاً وهي المسؤولة عن فقدان".

ونوهت الدائرة بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه صحبة المتهمة على قاضي التحقيق الخافر ، وتم تصديق أقوالها واعترافاتها قضائياً، حيث تقرر توقيفها على ذمة القضيَّة".