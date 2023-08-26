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بينهم عراقيون.. إيران تعلن تحرير "رهائن" واعتقال الخاطفين


أعلن القنصل العام لإيران في محافظة البصرة، عن تحرير "رهائن" بينهم عراقيون واعتقال الخاطفين.

وقال علي عابدي في افادة صحفية "من خلال متابعتنا للموضوع علمنا ان الأجهزة الأمنية وبالجهود المكثفة ليلاً ونهاراً استطاعوا اكتشاف محل اختباء الخاطفين في جبال كردستان الوعرة".

 وأضاف أنه "تم القبض على عدد من العصابة وتحرير الرهائن الإيرانيين والعراقيين وسيتم تسليمهم لعوائلهم في اقرب وقت ان شاء الله.

 وأعلن ذوو أحد المختطفين العراقيين في إيران، الخميس، عن اطلاق سراحه واعتقال الخاطفين. 

وقال شقيق المختطف وهو من أهالي محافظة البصرة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقي تم اطلاق سراحه وتكلمت معه فيديوياً".

وأضاف الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم اعتقال العصابة التي اختطفتهم من قبل قوات الأمن الإيرانية"، متوقعاً "وصول شقيقه خلال ثلاثة أيام".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "المختطفين العراقيين في ايران يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية".

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