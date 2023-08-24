الخارجية العراقية: ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في بغداد

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن دولة ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الماليزيّ داتو سري زامري، إن "العلاقات الماليزية العراقية تعود الى بداية السبعينيات، والعلاقات بين البلدين مهمة للطرفين، والآن بدأنا بإعادة تأسيس هذه العلاقات، مرحباً بقرار فتح السفارة الماليزية في بغداد".

وأضاف أن "العراق لديه جالية طلابية كبيرة في ماليزيا التي أصبحت قبلة العراقيين للدراسة"، مؤكداً على "ضرورة اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الخطوة مهمة من الجانب الماليزي ببدء مسيرة فتح السفارة في بغداد".

وأردف حسين بالقول إنه "في اجتماعاتنا اليوم تطرقنا إلى قضايا تنظيمية في كيفية تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين من الطرفين، و تطرقنا الى ضرورة عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين".