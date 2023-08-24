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رئيس الوزراء: الاستثمار العربي في العراق إحدى بوابات الشراكة والتكامل


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الاستثمار العربي في العراق إحدى بوابات الشراكة والتكامل

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال إطلاقه العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد: ان قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمار.

واكد رئيس الوزراء ان المشروع السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر.

واوضح السوداني ان العراق يمتلك فرصا استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة

واكد رئيس الوزراء ان العراق يمتلك قاعدة متينة من الموارد والفرص والإمكانيات

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