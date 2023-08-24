أمن الحشد يطيح بارهابيين اثنين بحوزتهما أسلحة متوسطة وعبوات لاصقة في نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، الإطاحة بعنصرين من تنظيم داعش، واحالتهما الى القضاء العراقي.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "العملية النوعية جاءت بعد رصد ومتابعة لعنصرين يحملان الصفة الامنية في تنظيم داعش ولاية نينوى ، ولاية كركوك (فرقة البيلاوي - عبد الرحمن البيلاوي) والعنصر الاخر يعمل فيما يسمى بـ (ديون الجند) التابع لتنظيم داعش".

وأضاف، :"عثر لدى العنصرين اسلحة متوسطة و عبوات ناسفة ( لاصقة )، كما تشير تقارير هيئة التحقيقات و الامن الوقائي الى انهما شاركا بعددا كبير من الغزوات ابان سقوط محافظة نينوى و ما بعدها".

وأشار الى أن "العنصرين كانا يجهزان العدة لاستهداف قطعات الجيش والشرطة قبل تمكن رجال هيئة التحقيقات من السيطرة على الموقف وفق المجريات و الطرق القانونية و بعد اخذ موافقة القاضي المختص حتى احالتهما الى القضاء العراقي".