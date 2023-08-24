الحشد الشعبي يتوجه من نينوى الى كربلاء المقدسة لتأمين الزيارة الاربعينية

انطلقت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، من محافظة نينوى متوجهة الى كربلاء المقدسة من اجل تأمين الزيارة الاربعينية.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 33 ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبي، انطلقت من محافظة نينوى صوب كربلاء المقدسة للمشاركة بتأمين الزيارة الاربعينية".

وأضاف ان "ذلك يأتي استمرارا لعمليات الدعم المتواصلة من قيادة عمليات نينوى لتعزيز قاطع الفرات الأوسط للحشد بهدف انجاح الزيارة المليونية".

وبين ان "القوة ستعمل بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد والعمليات المشتركة ضمن الخطط المرسومة لتأمين الزيارة"