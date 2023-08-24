نائب قائد العمليات المشتركة يشرف ميدانياً على الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين ع

زار الفريق اول الركن قيس خلف المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، يرافقه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم اليوم الخميس قاطع الفرقة 17 جنوب بغداد للاشراف على اخر الاستعدادات الخاصة بتأمين حماية الزائرين المتوجهين الى محافظة كربلاء المقدسة لاداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين "ع".

واطلع نائب قائد العمليات المشتركة خلال الزيارة بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة على طريق الزائرين الجديد من حولي المحمودية باتجاه جسر الفاضلية وانتشار القوات الامنية واستعداداتها واستمرار العمل ليلا ونهارا .

واكد القائد أن هنالك عمل ستراتيجي امني مهم يجري بخطوات ضمن خطة امنية فيها توقيتات زمنية محددة وتوزيع للمهام بين القيادات الامنية المختلفة المنتشرة على طول هذا الطريق من قوات الجيش والداخلية والحشد يرافقها جهد هندسي يعمل بشكل متواصل، كما وتكمن اهمية هذا الطريق الجديد كونه اقصر الطرق الواصلة الى كربلاء ويخفف المسار الرئيسي عن بغداد وبابل وكربلاء المقدسة، مبيناً أن هذا الطريق مزود بكاميرات وابراج مراقبة وجهد استخباري نوعي وفني متميز في قاطع مسؤولية الفرقة 17 .

وشدد على ضرورة تأمين الحماية التامة للزائرين وتقديم افضل الخدمات لهم