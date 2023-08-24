رشيد والسوداني يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وبحثا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، والتأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، وفقاً للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.

واضاف مكتب السوداني في بيانه : كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.

وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء أمن الحدود، حيث تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلاً عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

وتابع : كما استعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.