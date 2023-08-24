ضبط منتسب بوزارة الدفاع متلبساً بجريمة الرشوة

اعلنت مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في أحد أحياء العاصمة، ضبطت خلالها مُنتسباً في أحد الأجهزة الأمنيَّة مُتلبّساً بالرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وفق بيان ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد الفت فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ حول إقدام منتسبٍ في وزارة الدفاع على ابتزاز المواطنين ومساومتهم، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم، وذلك بعد إيهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة المواطنين، ومنها إنجاز معاملاتهم التقاعديَّة".

وبينت، أنَّ "الفريق، بعد أن أجرى التحرّيات اللازمة، واستحصل الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، وتمكن بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون من ضبطه في أحد أماكن التسوُّق العامَّة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من إحدى السيّدات يُقدَّرُ بـ(٢،٢٥٠،٠٠٠) مليونين ومائتين وخمسين ألف دينار".

وتابعت، إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهم مُنتسبٌ في وزارة الدفاع العراقيَّة - عمليَّات سامراء الفوج الثالث المغاوير، وأنه أقدم على مساومة السيدة؛ من أجل إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ، لقاء المبلغ الماليّ الذي تمَّ ضبطه بحوزته".

ونوَّهت الدائرة، "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".