القضاء يؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفين

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتعليمات محافظة بغداد.

وذكر اعلام القضاء في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".

وأضاف، أن "الجلسة شهدت اصدار بعض القرارات منها: ـ

ـ ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

ـ وجه المجلس رؤساء المناطق الاستئنافية التأكيد على قضاة التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتعليمات محافظة بغداد.