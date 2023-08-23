المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي

ناقشت وزيرة المالية طيف سامي مع وفد البنك الدولي، اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي.

وذكر بيان لوزارة المالية:" ان الوزيرة طيف سامي استقبلت، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج والمدير الإقليمي لدول المشرق جان كرستوف كاريه، وعددا من الخبراء المختصين لدى البنك، و جرت خلال اللقاء مناقشة أولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار".

واضاف البيان ، انه :" تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق".

وأشارت وزيرة المالية الى جهود الوزارة وخططها تجاه تسريع وتيرة الاصلاحات المالية والمصرفية، بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى تعزيز دورها المحوري بترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، واحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق.

من جانبه، اعرب بالحاج ، عن استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم من خبرات لانجاز المشاريع التنموية، والاصلاحات الجوهرية التي تقودها الحكومة العراقية نحو تقوية بنية الاقتصاد العراقي"./