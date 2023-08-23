رومانوسكي تنفي علاقة التحركات العسكرية الاميركية بالداخل العراقي

نفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، علاقة التحركات العسكريّة الأميركيَّة ، بالداخل العراقيّ .

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل,اليوم الأربعاء, سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقيَّة-الأميركيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين".

وأضاف البيان ، أن "اللقاء تناول مناقشة اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة التي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات"، لافتا الى ان "الوزير تطرق إلى أنَّ العراق سيشارك في الفعاليات السياسيَّة وفي إطار "متعدد الأطراف "، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ."

وتابع، ان "الجانبين تطرقا إلى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربيَّة بشأن سوريا الذي استضافته القاهرة بتأريخ 2023/8/15، وناقشا مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار".

وفي جانب آخر من اللقاء , تمت مناقشة المستجدات المتعلقة "بمُخيّم الهول"، في سوريا والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المُخيّم إلى الداخل العراقيّ".

من جانبها، اوضحت السفيرة الأميركيَّة حول ما أشيع عن تحركات عسكريَّة أمريكيَّة في داخل العراق، مُؤكَّدةً أنَّ هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة، ونفت نفياً قاطعاً علاقة هذه التحركات العسكريّة بالداخل العراقيّ، مُشددةً على حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق".