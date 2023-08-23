يار الله يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني تسليح وتجهيز صنوف الجيش العراقي بالمعدات الحديثة

بحث رئيس أركان الجيش، الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مع مدير مكتب التعاون الأمني تسليح وتجهيز صنوف الجيش العراقي بالمعدات الحديثة .
وذكر بيان لوزارة الدفاع,ان يار الله التقى , اليوم الاربعاء , مدير مكتب التعاون الأمني والوفد المرافق له، وحضر من الجانب العراقي قائد القوة الجوية وأمين سر طيران الجيش ورئاسة أركان الجيش وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة".
وتناول اللقاء ، وفق البيان, بحث ومناقشة عدد من المحاور التي تخص الجانب التدريبي، فضلاً عن تسليح وتجهيز صنوف الجيش العراقي بالمعدات الحديثة، من أجل تعزيز وتطوير المنظومة العسكرية ورفع قدرات القوات المسلحة".
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