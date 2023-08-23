الشيخ الخزعلي يستعرض مع بلاسخارات مستجدات الاوضاع بالعراق والمنطقة

استعرض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وقال بيان للحركة ، إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأكد الخزعلي خلال اللقاء "ضرورة احترام سيادة العراق، وإيلاء دول العالم أهميةً له، لما يتخذ من قرارات تهدف إلى فرض هيبة الدولة والاستقرار في المجالات كافة".

وشدّد على "ضرورة بذل كل الجهود لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين إلى مناطق سكناهم، وعدم إدخال المصالح السياسية في هذا المفصل الاجتماعي المهم".

من جانبها، "عبّرت بلاسخارت عن احترامها لما يطرحه الشيخ الخزعلي من آراء ومواضيع تهم مصلحة البلاد العليا"