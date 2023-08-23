الإعلام الرقمي يصدر تنويهاً بشأن بيع وتسريب أسئلة الامتحانات على "الانستغرام"

اكد مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم الأربعاء، وجود منشورات ممولة تتحدث عن اسئلة الامتحانات المسربة على منصة انستغرام التي تملكها شركة ميتا .

وذكر مركز الإعلام الرقمي في بيان، ان "فريق المركز رصد وجود عدة اعلانات ممولة على منصة انستغرام تتحدث عن امتلاكه الاسئلة الامتحانية لمراحل الثالث متوسط والسادس الاعدادي والابتدائي والمهني ".

واضاف ان "بعض هذه المنشورات الممولة تتحدث، بشكل فاضح، عن وجود اشخاص يقومون بتعديل درجات الامتحانات من اجل اقناع الطالب، وعلى هذا النحو المضلل، بما يعرضوه في هذه المنشورات".

واكد المركز ان "جميع هذه الاعلانات تحيل الى منصة تيلجرام، والتي فيها هذه القنوات التي تطلب مبالغ معينة بحجة انها تملك الأسئلة".

وحذر المركز المستخدمين الطلبة من "التعامل مع هذه الاعلانات او مراسلة القنوات والصفحات المرتبطة بها سواء على منصة انستغرام او تيلغرام لكونها تتضمن خداعا واحتيالا واضحا".

ودعا، فريق ميتا المسؤول عن الاعلانات، الى "مراجعة مضمونها وفحص محتواها قبل الموافقة عليها، اذ لم يعد ممكنا القبول والسكوت على مثل هكذا اعلانات غير قانونية وتخدم المستخدمين بشكل فج ".