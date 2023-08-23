السوداني يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع النقل في الموازنة العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا لمتابعة مشاريع النقل في الموازنة العامة.
وشدد السوداني على اهمية معالجة مشاكل التنفيذ والتمويل بمشاريع النقل ووضع الحلول الاستباقية لها ، واكد اهمية تنمية قطاع النقل بالسكك الحديد بما تمثله من عصب التطور في البنى التحتية .
ووجه رئيس مجلس الوزراء باعداد خطة لتطوير قطّاع الطيران، وشركة الخطوط الجوية العراقية، وتطوير ملاكاتها التخصصية والمشاريع الخدمية الساندة لها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha