الأخبار

الاعرجي لوفد البرلمان الألماني: المعركة مع الإرهاب باتت فكرية


اكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، لوفد البرلمان الألماني برئاسة لمياء قدور ان المعركة مع الإرهاب باتت فكرية.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ان الأخير "استقبل وفدا من البرلمان الألماني برئاسة لمياء قدور ورحب بهم"، مؤكدا أن "الزيارة هي رسالة طيبة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق و ألمانيا وتطويرها إلى آفاق أبعد".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق بلد مهم وفي منطقة مهمة وحساسة، وينظر إليه لأهميته ودوره في المنطقة، وهو اليوم أقوى من السابق، مبينا أن الحكومة العراقية وضمن منهاجها الحكومي حددت الأساس الذي انطلقت منه للنهوض بالبلد، وهي جادة في تنفيذ خططها الملموسة والواعدة على أرض الواقع، لافتا إلى أن عراقا موحدا قويا هو الأفضل بالنسبة لنا وللمنطقة والعالم".

وبين، أن "المعركة مع الإرهاب باتت معركة فكرية، وأن العراق يكافح اليوم الفكر المتطرف بعد أن انتصر عسكريا.".

وبخصوص مخيم الهول السوري، جدد الأعرجي التأكيد على أن "هذا المخيم يشكل تهديدا حقيقيا للعراق والعالم، وأن العراق طالب مرارا المجتمع الدولي لحث الدول على سحب رعاياها من هذا المخيم، لاننا لانستطيع وحدنا القيام بهذا الجهد، وهو واجب أخلاقي على المجتمع الدولي بعد أن حارب العراق نيابة عن العالم وانتصر على الإرهاب".

وشدد على "أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا عدم السماح بالتجاوز على مقدسات المسلمين".

من جانبه أعرب الوفد عن "سعادته بزيارة العراق، مؤكدا رفضه إهانة أي من الأديان والمقدسات"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك رفض دولي يقابله عقد اجتماعي ضد التعصب والفكر المتطرف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد ينفذ عملية أمنية لتأمين "ضفاف النهر" والمزاع القريبة في نينوى
تلاعب وتزوير في هيئة التقاعد ومصرفين حكوميين في ديالى
الاعرجي لوفد البرلمان الألماني: المعركة مع الإرهاب باتت فكرية
لم تستبعد دخوله .. الصحة : لا اصابات بمتحور كورونا الجديد في العراق
النائب شعلان الكريم يهاجم تحالفاً سياسياً: القاصي والداني يعرف تاريخكم الاسود
اعتقال 11 متهماً بتهريب العملة في أربيل
"حلّال عُقد أردوغان" يزور بغداد اليوم.. تعرف على أبرز الملفات
السجن 42 سنة لمتهم سرق تسعة مليارات دينار من مصرف حكومي
النجف تعطل الدوام الرسمي 10 أيام
زيدان وريتشر يبحثان التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك