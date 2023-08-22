لم تستبعد دخوله .. الصحة : لا اصابات بمتحور كورونا الجديد في العراق

اعلنت وزارة الصحة خلو العراق من المتحور الجديد لكورونا المسمى (آيريس)، لكنها لم تستبعد دخوله إلى البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر للصحيفة الرسمية :" ان حدوث طفرات جينية بمتحورات كورونا امر طبيعي" ، مبينا :" ان الوزارة حذرت من ظهور سلالات جديدة ومتعاقبة ربما تكون اقل او اكثر خطورة من السلالات السابقة ".

واكد :" ان العراق لم يسجل حتى الآن بشكل رسمي اي اصابة في عموم المحافظات بالمتحور"اي جي 5" ويدعى "آيريس"، ومن الممكن ظهور إصابات كما ظهرت في بلدان العالم "، داعيا كبار السن وذوي الاختطار العالي وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية بشكل عام إلى الالتزام بالإرشادات وتعليمات الوقاية.

واضاف البدر :" ان متحورات الانفلونزا الموسمية قد تؤدي الى مضاعفات خطيرة والاصابة بالمتحور، ويجب الالتزام بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين ، وتجنب المناطق المزدحمة ".