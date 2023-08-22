زيدان وريتشر يبحثان التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر، التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي

وذكر إعلام القضاء في بيان ان " رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر وبحث معه استمرار التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي في جمع الادلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي.