المندلاوي: الظلم الذي وقع على الكرد الفيليين ابان فترة النظام الدكتاتوري يجب ان يصل الى كل مسامع العالم

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ,ان الظلم الذي وقع على الكرد الفيليين ابان فترة النظام الدكتاتوري، يجب ان يصل إلى كل مسامع العالم.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان المندلاوي، التقى بمكتبه ,اليوم الاثنين , الهيئة التنسيقية للكرد الفيليين، لبحث اوضاعهم ومشاكلهم واحتياجات مناطقهم من الخدمات".

وأكد المندلاوي وفق البيان, ان الظلم الذي وقع على الكرد الفيليين ابان فترة النظام الدكتاتوري، وما تعرضوا له من قتل وتهجير واقصاء يجب ان يصل إلى كل مسامع العالم، داعيا لى الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بحقهم، والعمل على انصافهم نتيجة الضرر الذي لحق بهم جراء السياسات التعسفية للأجهزة القمعية".

بدورها ثمنت الهيئة التنسيقية للكرد الفيليين الجهود المبذولة من قبل النائب الأول لخدمة الناس والشرائح المستضعفة، ودوره في متابعة القرارات والقوانين التي تتعلق برفع الحيف الذي لحق بالفيليين، فضلاً عن الاشادة بالحملة الخدمية التي اطلقها المندلاوي بعنوان (بغداد بعيوننا)، والتي تهدف إلى تطوير الواقع الخدمي في العاصمة".