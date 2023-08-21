النجف.. ضـبط 6 متهـمين بالتـلاعـب والاختـلاس وتحرير صكوك

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن كشف حالات تلاعبٍ واختلاسٍ، وطلب رشى وأضابير وهميَّةٍ في دوائر التنفيذ والصحَّة والمصرف العقاريّ في النجف، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط (6) مُتَّهمين خلالها.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف التي انتقلت إلى مُديريَّـتي تنفيذ النجف والكوفة رصدت قيام مُوظَّفين في المُديريَّة بتحرير صكوكٍ بمبلغ (15,350,000) مليون ديـنارٍ تخصُّ أضابيـر تنفـيذيَّة وهـمـيَّة".

ولفتت إلى أنَّه "تمَّ توقيف مُتَّهمين اثنين بعد تدوين أقـوالهما وتصديقها قـضائياً، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ تمَّ ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة تنفيذ النجف؛ لقيامهما باختلاس مبالغ ماليَّةٍ بموجب صكوكٍ رسميَّةٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين إضافةً إلى مُتَّهمٍ ثالثٍ حضر من تلقاء نفسه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم بعد اعترافهم بصحَّة توقيعهم للصكوك".

وأضافت إنَّه "تمَّ القبض على أحد مُوظَّفي مُستشفى الزهراء التعليمي على خلفيَّة تلاعبه في وصولات محاسبة جباية الأموال من المواطنين"، مُنوهةً بأنَّ "المُتَّهم جمع مبلغ (27,552,500) مليون دينار لمصلحته الشخصيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام".

واشارت إلى أنَّ "قاضي التحقيق أصدر أمر استقدامٍ بحقّ (4) مُتَّهمين آخرين وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وفي المصرف العقاري في المحافظة تمَّ "ضبط نسخةٍ من أوليَّات معاملةٍ خاصَّةٍ بمبادرة المصرف العقاريّ إثر قيام أحد المُوظَّفين بإخفاء الإضبارة وفتح إضبارةٍ جديدةٍ أخرى ورفضه ترويجها؛ إلا بعد قيام المواطن صاحب العلاقة بدفع مبلغٍ ماليٍّ إلى المُوظَّف".