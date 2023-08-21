مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تحبط عملية بيع طفل وتلقي القبض على الجناة

احبطت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد عملية بيع طفل وتلقي القبض على الجناة.

وذكر بيان للوكالة ان مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد رصدت ، معلومات دقيقه عن قيام رجل وامراة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل ٨ ملايين دينار وخاتم ذهب حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية ، تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرجل والمراة .

واوضح انه لدى التحقيق معهما تبين انهم والدي الطفل واعترفوا صراحة قيامهم بعرض طفل رضيع بمبلغ ٨ ملايين دينار وخاتم ذهب ، واحيل الجناة الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل