الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إقرار "التشريعات الخدمية"

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال مجلس النواب.

وجاء في بيان للاطار، إنه "ناقش في اجتماعه الدوري رقم (167)، الاثنين، في مكتب محسن المندلاوي، عددا من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق".

وأكد المجتمعون على "ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول اعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا".

من جانب آخر ناقش "الاجتماع العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الاقليمي والدولي".

وجدد قادة الإطار بحسب البيان "تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لانجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها".