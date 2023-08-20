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السوداني يوجه بتشكل لجنة رباعية دولية للتحقيق بملف اغتيال قادة النصر


أكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الاحد، استمرار التحقيق بملف اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، مبينا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكل لجنة من العراق وسوريا وايران ولبنان لاستكمال التحقيق.

وقال الخزعلي في حديث ل/ المعلومة/، إنه "بناءً على مخاطباتنا لهذا الملف والوقوف على تداعياته وجه مكتب رئيس الوزراء وزارة الخارجية بتشكيل لجنة مع إيران وسوريا ولبنان لاستكمال التحقيقات".

وأضاف، أن "القاتل معروف بهذه الحادثة وهو الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك جهات اخرى متورطة"، لافتا الى ان " هذه الجهات اعطت المعلومات وراقبت تحركات قادة النصر".

وأشار الخزعلي، إلى أن "لجنة التحقيق باغتيال سليماني والمهندس هي لجنة مشتركة بين بغداد وطهران وسوريا ولبنان وسيتم الكشف عن جميع تفاصيل الجريمة".

وأكد عضو الحراك القانوني الشعبي احمد شهيد الشمري، ان الدعوى القضائية بحق قتلة قادة النصر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني لاتزال قائمة امام المحاكم العراقية المختصة. 

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