القبض على متهم اعتدى على الكادر الطبي في مستشفى الكاظمية

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على متهم قام بالاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الكاظمية في بغداد.

وذكر بيان للوزارة انه "تنفيذاً لتوجيهات الوزارة الخاصة بحماية الملاكات الطبية، وبعد ورود اخبار عن طريق مستشفى الكاظمية، بوجود شخص قام بالاعتداء على طبيبة داخل المستشفى. تم على الفور تشكيل فريق عمل من مديرية شرطة بغداد الكرخ، وتهيئة قوة والتحرك الى المستشفى، والقبض على المتهم وإيداعه في التوقيف".