الداخلية تنفي دخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج)

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، دخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج).

وذكرت الوزارة في بيان أن "قسم محاربة الإشاعات نفى الأخبار التي تداولها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب مزور مفاده دخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج)".

وأضافت أنه "بعد الاتصال بالجهات المختصة تبين أن هذا الكتاب مزور ولا يوجد مثل هكذا أمر".

ودعا قسم محاربة الإشاعات، وفقا للبيان، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر في تداول الأخبار والمعلومات وأخذها من المصادر الرسمية".