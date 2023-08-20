وزير التربية يطرح مفردات الحقيبة التربوية للعام الدراسي الجديد وخطط التنفيذ

طرح وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري مفردات الحقيبة التربوية بشتى مفاصلها وخطط التنفيذ امام انظار القيادات العليا استعدادا للعام الدراسي الجديد ، في اجتماع رسمي ضم المستشار التربوي صفاء الجابري والوكيل الفني حسين صبري اللامي والمديرين العامين .

إستهل وزير التربية اللقاء ، بحسب بيان للوزارة ، بالثناء على دعم رئيس الوزراء للقطاع التربوي ورفده المدارس بمليون سبورة ومقاعد دراسية ستوزع على المديريات العامة في عموم العراق ، تحضيرا للعام الدراسي، موجهاً المديرين العامين بإرسال مخوليهم لتسلم الكتب والتجهيزات المدرسية من مخازن الوزارة في اسرع وقت ممكن.

وناقش وزير التربية مع الحضور اخر الاستعدادات لاداء امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي والثالث المتوسط ) التي ستنطلق يوم غد ، وسط اجواء هادئة حرصت الوزارة على توفيرها مع المستلزمات اللوجستية كاملة، لينتقل بعدها باحثاً ملف الابنية المدرسية وما وصلت اليه مراحل تأهيل وترميم المدارس والمشاريع التربوية التي تندرج ضمن فقرات البرنامج الحكومي.

واخيراً اوعز الجبوري الى المديريات العامة بتفعيل البرامج الالكترونية ضمانا لنزاهة وشفافية الإجراءات تحقيقاً للعدالة بين الجميع وآلية التصرف بالتخصيصات المالية التي أُعِدتْ تحت بنود الموازنة العامة الاتحادية وحسب الحاجة الفعلية،متمنياً للملاكات التعليمية واقعاً تربوياً جديداً يحسن من جودة الاداء انطلاقا من العام الدراسي الجديد