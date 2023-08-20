سياسي بشأن مصفى بيجي: مخطط لتشويه صورة الحشد الشعبي

أكد الخبير الأمني والسياسي عدنان الساعدي، الاحد، ان العثور على معدات مصفى بيجي المسروقة خلال عمليات التحرير لمحافظة صلاح الدين في إقليم كردستان كشفت النقاب عن مخطط أراد تشويه صورة الحشد الشعبي من خلال اتهام احد فصائله.

وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان "الجيوش الالكترونية التابعة لجهات سياسية ولدوائر الاستخبارات الامريكية التي عملت خلال ثماني سنوات تقريبا على تشويه صورة الحشد الشعبي من خلال الصاق تهمة سرقة معدات مصفى بيجي بأحد فصائله التي ساهمت بشكل فاعل بتحرير محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان " العثور مؤخرا على تلك المعدات في أربيل عاصمة الإقليم واعادتها الى المصفى كشف النقاب عن مخطط أراد تشويه صورة الحشد الشعبي من خلال اتهام أحد فصائله".

وتساءل الساعدي: "اذا كانت النية صادقة بالحفاظ على معدات المصفى لماذا لم يكشف النقاب عن وجودها خلال السنوات التي تلت التحرير الكامل للأراضي العراقية من دنس الدواعش؟".

واعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة معدات مصفى بيجي المسروقة من إقليم كردستان.