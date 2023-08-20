نائب يرجح اصدار مذكرة قبض بحق الكاظمي قريباً..

رجح عضو مجلس النواب، محمد سعدون، اليوم الأحد، إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قريباً، وفيما بين موقف السوداني من فساد الحكومة السابقة، توقع وجود العديد من الملفات الفساد المشابهة لـ"صفقة القرن".

وقال سعدون في حديث ل / المعلومة /، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني عندما وصل الى راس الحكومة تفاجئ بحجم الفساد المستشري في حكومة الكاظمي، بدرجة لا يمكن تصورها"، مؤكداً أن "رأس الفساد في الحكومة السابقة هو مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "قضية فساد الحكومة السابقة كبيرة جداً وتحدثنا خلال فترة ترؤس الكاظمي عن هذا الموضوع لكننا لم نكن نتصورها بهذا الشكل"، مبيناً ان "صفقة القرن ربما تكون واحدة من الصفقات العديدة التي حصلت في زمن تلك الحكومة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "القاء القبض على الخط الأول بالحكومة السابقة، يعني سيصدر امر القبض حتى على الكاظمي، وهذا ما يؤكد وجود ملفات كبيرة جداً".

ورجح سعدون: "وجود ملفات فساد كبيرة حصلت ابان الحكومة السابقة، ولم يسلط الضوء عليها لغاية اللحظة".

وفي وقت سابق، اكد عضو تحالف الفتح، عائد الهلالي، ان الكاظمي قد وصل الى السلطة بضربة حظ، لافتا الى ان الحديث عن عودته للسياسة او إيجاد حلفاء له فهو مجرد كلام.

ونال معظم المحيطين برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي نصيبهم من التهم بالفساد بعد ثبوت تورطهم باختلاس الأموال ومشاريع فساد أخرى لسرقة المال العام، حيث تجري تحركات الجهات المختصة لإلقاء القبض على جميع من ثبت تورطه