السوداني يصدر توجيهاً يخص أهالي مدنية حلبجة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، توجيهاً يخص أهالي مدينة حلبجة خلال استقباله أحد المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أن الأخير "استقبل المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق بوساطة كرسي متحرك، لنقل معاناة أهالي المدينة".

ورحّب السوداني بـ"المواطن، معبّراً عن اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التي تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام المقبور، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا".

ووجّه السوداني بـ"تقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية التي يعاني منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية لغرض تأمينها لهم".